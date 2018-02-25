كشف مُهرّب عملات أجنبية إلى تركيا

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ألقت مديرية أمن منفذ مطار بنينا الدولي القبض على “أحد مُهرّبي الأموال” اليوم الأحد، عندما كان يُحاول الالتحاق برحلة مُتجهة إلى العاصمة التركية إسطنبول من مطار بنينا الدولي وبحوزته 564,085 مليون يورو.

وقال مكتب الإعلام الأمني للإدارة العامة لأمن المنافذ في بيان نشره إن عملية القبض تمت بالتعاون مع عناصر تابعة لتحريات مركز شرطة مطار بنينا، إلى جانب وحدة الكاميرات.

وأوضح المكتب الإعلامي أن العناصر الأمنية نقلت المُتهم بعض إلقاء القبض عليه إلى وحدة التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأن القضية.

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