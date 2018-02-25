اخبار ليبيا الان

كشف مُهرّب عملات أجنبية إلى تركيا

تم النشر منذُ 5 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

218TV|رصد إخباري 

ألقت مديرية أمن منفذ مطار بنينا الدولي القبض على “أحد مُهرّبي الأموال” اليوم الأحد، عندما كان يُحاول الالتحاق برحلة مُتجهة إلى العاصمة التركية إسطنبول من مطار بنينا الدولي وبحوزته 564,085 مليون يورو.

وقال مكتب الإعلام الأمني للإدارة العامة لأمن المنافذ في بيان نشره إن عملية القبض تمت بالتعاون مع عناصر تابعة لتحريات مركز شرطة مطار بنينا، إلى جانب وحدة الكاميرات.

وأوضح المكتب الإعلامي أن العناصر الأمنية نقلت المُتهم بعض إلقاء القبض عليه إلى وحدة التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأن القضية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك