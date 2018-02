المتوسط:

قال الكاتب والباحث الليبي الدكتور، جبريل العبيدي، إنَّ الدور السعودي في استقرار ليبيا كان ولا يزالُ واضحًا حتى قبل تصريحات عادل الجبير وزير الخارجية السعودي، مؤخرًا، وهو ترجمة للدور الإيجابي لها في ليبيا.

وأضاف «العبيدي»، خلال مقالة لهُ، أنّ القيادة السعودية سعت إلى استقرار ليبيا وتجنيبها الحروب حتى قبل فبراير (شباط) 2011، عندما أسهم الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز في حلحلة أزمة لوكيربي، التي تسببت حينها في توتر «ليبي – أميركي – غربي» وحصار دام لسنوات، كاد ينتهي بضربات عسكرية لن يكون المدنيون بمنأى عنها لو حدثت.

وأوضح «العبيدي»، أنَّ تصريحات «الجبير» في بروكسل تشكل حجر زاوية مهمًا لتعاون سعودي- غربي لتحقيق استقرار ليبيا من خلال الحرب على الإرهاب، وملاحقة عناصر «داعش» النازحة والهاربة من سوريا والعراق إلى الصحراء الليبية عبر قوافل تمولها كل من قطر وتركيا عبر السودان لنقل بقايا عناصر «داعش» إلى ليبيا، في محاولة لإعادة إنتاج هذا التنظيم في أفريقيا عبر الصحراء الكبرى، لتمكينه وعناصره من التمدد في أفريقيا.

وأشار «العبيدي»، إلى أنَّ المملكة العربية السعودية عملت وتعمل على استقرار ليبيا عبر حزمة من التحركات الدبلوماسية في المحافل الدولية، ومنها مجلس الأمن ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، مُنذ اندلاع الأزمة الليبية، فالمملكة العربية السعودية كانت شريكاً جاداً وفاعلاً في الحرب على الإرهاب حيثما كان ووُجد.

The post «العبيدي»: السعودية تُساهم في استقرار ليبيا عبر حزمة من التحركات الدبلوماسية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية