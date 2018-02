«الهلال الأحمر» ينعي أحد أبرز قياداته بفرع أوباري

المتوسط:

نعت الأمانة العامة لهيئة الهلال الأحمر الليبي، المغفور له عبد الجليل محمد، أحد أبرز قيادات الهلال الأحمر الليبي فرع أوباري.

وتقدمت الهيئة، في بيان له على صفحتها الرسمية بموقع “فيس بوك”، اليوم الأحد، بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى عائلة المغفور له بأذن الله، سألة المولي عز وجل أن يجعل مثواه الجنة ويلهم أهلة وذوية جميل الصبر والسلوان.

وجدير بالذكر أن القائد عبدالجليل محمد كان أحد أنشط قيادات الهلال الأحمر الليبي فرع أوباري وكان يسمي بـ(برق الليل).

