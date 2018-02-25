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«فرج»: يجب تشكيل لجنة من «النواب والأعلى» للتشاور حول صياغة قانون الاستفتاء

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

قالَ عضو المجلس الأعلى للدولة، موسى فرج، إنَّهُ يجب تشكيل لجنة من مجلسي النواب والأعلى للدولة للتشاور على صياغة قانون الاستفتاء.

وأضاف «فرج»، خلالَ تصريحاتٍ صحافية، أنّ اللجنة القانونية في المجلس الأعلى للدولة بالتعاون مع الهيئة التأسيسية ومفوضية الانتخابات اعتمد صياغة لقانون الاستفتاء.

وأشار «فرج»، إلى أنَّ الوثيقة الحاكمة لهذه المرحلة هي الاتفاق السياسي، مبينا أن نصوص بعض المواد عن الدستور انتهى وقتها.

ولفت «فرج»، إلى أنَّ اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب، والأعلى كان ينبغي عليها تجهيز مشروع قانون الاستفتاء والانتخابات، أو تجهز مقترحات بديلة قبل 24 يناير المنصرم.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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