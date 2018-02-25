ضبط شخص بحوزته أكثر من 564 الف يورو  أثناء محاولته تهريبها للخارج

أخبار ليبيا 24 – خاص

قبضت الجهات الأمنية بمطار بنينا الدولي، اليوم الأحد، على أحد مهربي الأموال إلى الخارج كان متجهة إلى تركيا.

وقال مدير مكتب الإعلام بمديرية أمن منفذ مطار بنينا سيف الدين العماري، إن وحدة التحريات بالتعاون مع مركز شرطة مطار بنينا الدولي قبضت على أحد مهربي الأموال خارج ليبيا و كانت وجهته تركيا (إسطنبول).

وأضاف أن المهرب كان بحوزته مبلغ مالي يقدر بـ 564,085 يورو ، وتم إحالته إلى وحدة التحقيق لاستكمال الإجراءات بالخصوص.

وكانت الجهات الأمنية بمنفذ مطار بنينا تمكنت يوم 11 فبراير الماضي من القبض على أحد مهربي الأموال إلى الخارج وكانت وجهته تركيا “اسطنبول” ومعه 2000 دولار و900 الف يورو وسبيكة واحدة من الذهب وعدد 71 كرت فيزا.

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