الأمين يطالب برفع الظلم عن أهل تاورغاء

قال عضو لجنة الحوار السياسي، فضيل الأمين، “إن الدين مهمته تهذيب الأخلاق وزع القيم بين الشعوب، وليس بين دهاليز الحكم، والسياسة، والسلطة”، بحسب تعبيره.

وأوضح الأمين في تدونيه نشرها بصفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن جميع الأديان ترفض الظلم، مؤكدا أنه سيواصل ترديد كلمة ” تاورغاء.. تاورغاء..” كمسؤولية تجاه المهجرين والعالقين الساعين للعودة إلى ديارهم، وسيظل يردد تلك العبارة حتى تتم عودتهم.

وأضاف الأمين قائلا “بلادنا وأهلنا يعانون من سيئات وظلم السفهاء منا، نعاني الحروب، والضنك، والفقر، والفساد، والجريمة، وتكالب البعض علينا ونسأل أنفسنا لماذا، أخاطبكم اليوم باسم القيم الدينية لأن الشعب الليبي دائما ما يؤكد على تدينه وكثرة الصلاة والعبادة، ليس من مفسد للحياة والعبادة، أكثر من لحظة ظلم، حاربوا الظلم بينكم يفتح الله عليكم، تظلمون الأطفال، والنساء، والمساكين في العراء، تتسلطون عليهم بسلاحهم الذي هو من مالهم، ترفضون عودتهم لأرضهم وهو حقهم، الظلم ظلمات في الدنيا قبل الآخرة”، وذلك بحسب وصفه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية