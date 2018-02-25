غريان تحتضن المؤتمر الوطني العلمي الثاني للثقافات المحلية

انطلقت فاعليات المؤتمر العلمي الثاني للثقافات المحلية، اليوم الأحد، بمسرح كلية الهندسة بجامعة غريان، تحت شعار ” معاً من أجل ثقافة تجمعنا “.

وأكد مدير إدارة التدريب بالهيئة العامة للثقافة عمر بن رجب، في كلمة له بافتتاح المؤتمر، على أهمية الثقافات المحلية واستثمارها للنهوض بالوطن، من جانبه رحب رئيس المؤتمر محمد إبراهيم غومة رئيس جامعة غريان بالسادة الضيوف شاكرا لهم حضورهم إلى مدينة غريان للمشاركة في هذا المؤتمر، مشيداً بهذه البادرة التي تبناها مكتب الثقافة غريان بالتعاون مع الجامعة تحت إشراف الهيئة العامة للثقافة.

وتم خلال المؤتمر تقديم عرض ضوئي لبعض الصور لمدينة غريان، وعرض آخر لنشاطات المكتب، عقبها عدد من الجلسات الفعلية، تم خلالها طرح أربعة ورقات بحثية حول الثقافات المحلية.

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