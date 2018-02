«الزغيد» يُطالب المواطنين بالتعاون مع الأمن لهزيمة فلول الإرهاب

المتوسط:

دعا عضو مجلس النواب، إبراهيم الزغيد، المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية، مبديًا رضاه عن أداء الأجهزة الأمنية في بنغازي.

وأضاف «الزغيد»، خلال تصريحات صحافية، أنَّه يجب على المواطنين التعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية، داعيًا الجميع إلى ضرورة التكاتف لهزيمة فلول الإرهاب، وتمكين الحكومة بتوفير المال لشراء معدات المراقبة والكشف على المتفجرات قبل تفجيرها.

وبشأن المسؤولية عن تمكن الإرهابيين من تنفيذ هجامتهم الإرهابية، أشار «الزغيد»، إلى أنَّ أن المسؤولية تقع على مجلس النواب والقيادة العامة للجيش الليبي والحكومة المؤقتة.

