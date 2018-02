المتوسط:

تمكن رجال الأمن بمطار بنينا الدولي، اليوم الأحد، من القبض على شخص متجهة إلى تركيا أثناء محاولته تهريب أكثر من نصف مليون يورو خارج ليبيا.

ومن جانبه، أوضح مدير مكتب الإعلام بمديرية أمن مطار بنينا، سيف الدين العماري، أن رجال وحدة التحريات بالتعاون مع مركز الشرطة نجحت في ضبط أحد مهربي الأموال خارج ليبيا وكان بحوزته مبلغ مالي يقدر بـ 564,085 يورو.

وأكد “العماري”، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أنه تم إحالة المهرب إلى وحدة التحقيق لاستكمال الإجراءات بالخصوص.

وكانت الجهات الأمنية بمنفذ مطار بنينا تمكنت يوم 11 فبراير الماضي من القبض على أحد مهربي الأموال إلى الخارج وكانت وجهته تركيا “اسطنبول” ومعه 2000 دولار و900 الف يورو وسبيكة واحدة من الذهب وعدد 71 كرت فيزا.

The post أمن مطار بنينا يضبط شخص أثناء محاولته تهريب نصف مليون يورو appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية