الشاطر: الرئاسي سرق الإتفاق السياسي من مجلسي النواب والدولة

ليبيا – إنتقد عضو مجلس الدولة عبد الرحمن الشاطر المجلس الرئاسي ، معتبراً بأنه تنكر لمجلسي النواب والدولة اللذان أنشآه حسب قوله.

الشاطر وجه عبر تغريدة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر رسالة للرئاسي بشأن موقف الاخير من مجلسي النواب والدولة قائلاً :” ماذا تسمي العاق لوالديه؟ ناقص تربية هذا هو الجواب الصحيح”.

تلقيحة طرابلسية: ماذا تسمي العاق لوالديه؟ ناقص تربية هذا هو الجواب الصحيح.#المجلس_الرئاسي تنكر للجسمين اللذين انشاه. سرق منهما الاتفاق السياسي واستحوذ على المشهد. هل العيب فيه والا في اللي جابوه؟ افتونا في هذه الاحجية!!!

— Abdurrahman Shater (@alshater1939) February 25, 2018

وأضاف :”المجلس الرئاسي تنكر للجسمين اللذين انشآه وسرق منهما الإتفاق السياسي واستحوذ على المشهد، هل العيب فيه وإلا في اللي جابوه؟ افتونا في هذه الاحجية!!!”.

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