العامة للكهرباء: طرح أحمال الجنوب “لازم”

218TV|رصد إخباري

قالت الشركة العامة للكهرباء أن ساعات طرح الأحمال التي مايزال يواجهها سكّان مناطق الجنوب حتى الآن رغم إعلانها عن توقف طرح الأحمال منذ ما يُقارب الـ5 أيام يتم فرضه بهدف تحسين توليد الشبكة هناك، والتي تعاني من انخفاض جهدها الكهربائي.

وجاء بيان الشركة اليوم بعد رسائل الاحتجاج التي ارسلها سكّان مناطق الجنوب إلى الشركة.

وأرجعت الشركة عدم حصول المنطقة على إمدادات التيار الكهربائي اللازمة إلى خلوّها من محطات التوليد التي من شأنها تخفيف أزمة الكهرباء بالمنطقة.

وأوضحت الشركة أن المصدر الرئيسي للطاقة الكهربائية لمناطق الجنوب هو الإمدادات التي يتم نقلها من مناطق الشمال إليها.

وأكد البيان أن الحل الجذري لكل هذه المختنقات التي يشهدها الجنوب يكمن في استكمال محطة أوباري الغازية.

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