الضمان الاجتماعي المرج يبتكر بادرة “شكرا” لتحفيز العاملين

أخبار ليبيا 24 – خاص

أطلق صندوق الضمان الاجتماعي بالمرج، بادرة تكريمية تحت عنوان “شكراً” تستهدف تكريم الفروع والإدارات والأقسام التابعة للصندوق، والمؤسسات ذات العلاقة بالشأن الاجتماعي.

وقال مدير مكتب الخدمات الضمانية بالمرج محمد محمود الحواز – إن البادرة تأتي ضمن بث ثقافة التكريم والتقدير للمخلصين في أعمالهم وتحفيز المستهدفين على التفاني في العمل، وكذلك العمل على خلق جسور من التواصل بين الإدارات العليا والسفلى بالصندوق.

وأضاف أن بادرة “شكرا” تهدف إلى توطيد العلاقات بين الموظفين ورسم صورة جيدة عن المؤسسة الاجتماعية، مشيرا إلى أن اللجنة التحضيرية للمبادرة ستقوم بزيارة واحدة شهريا يتم فيها التواصل والتعارف وتكريم الجهة المستضيفة من قبل اللجنة المشكلة من المكتب.

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