«منظمة الأمل» تُسلم مستشفى المرج العام شحنة مساعدات طبية

قدَّمت منظمة الأمل والحياة الخاصة بمرضى الأورام، لمستشفى المرج العام، شحنة مساعدات تتمثل في عددٍ من الأجهزة الطبية، إذ يأتي هذا الدعم في إطار التعاون والتشبيك بين القطاع العام والمنظمات الأهلية.

وأشار الفخري بلحمد بوشناف رئيس منظمة الأمل والحياة الخاصة بمرضى الأورام، إن الدعم يعتبر كدفعة أولى، وهو بمثابة واجب وطني تجاه المرضى، والحالات الإنسانية في ظل الظروف الراهنة، وتقديرًا للمجهودات المبذولة لخدمة المجتمع والإنسانية.

ولفت «بوشناف»، إلى أنَّ شحنة المساعدات تمثلت في عدد من الأجهزة لقياس ضغط، وسماعات طبية، وأسطوانات الأكسجين.

