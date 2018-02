بالفيديو.. أهالي تاورغاء ينظمون تظاهرة غاضبة لسقوط الأمطار وهدم الخيام

المتوسط:

نظم أهالي ونازحي تاورغاء، تظاهرة احتجاجية غاضبة، بسسب سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار عليهم وهدم الخيام في قرارة القطف.

وأعلن المتظاهرين أنهم متجهين إلى تاورغاء ولكن وتم إرجاعهم من قبل حكماء ومشايخ مدينة تاورغاء.

يذكر أن الجماعات المسلحة والسلطات المدنية في مدينة مصراتة تمنع عودة آلاف الأشخاص من أهالي تاورغاء إلى بلدتهم بعد 7 سنوات من نزوحهم القسري، في ظل ظروف متدهورة تمر بها الأسر العالقة في مخيمات صحراوية مؤقتة تفتقر إلى المرافق الصحية الكافية.

