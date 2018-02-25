انطلاق الندوة العلمية حول الطاقات المتجددة بمدينة أوجلة

انطلقت صباح اليوم بمدينة أوجلة الندوة العلمية الأولى حول الطّاقات المتجددة والتنمية المكانية في مكافحة التّصحر والهجرة والذي تنظمه منظمة الطّاقات المتجددة والبيئة والتجمع الليبي للتنمية المكانية وبرعاية المؤسسة الوطنية للنفط والمجلس البلدي أوجلة

ويشارك في هذه الندوة التي تقام ليوم واحد أكثر من 40 شخصية من أصحاب الشركات الخاصة في مجال الطاقة وباحثين وأساتذة بالكليات الليبية وعدد من المستثمرين وأصحاب المشاريع.

وسيقدم المشاركين في الندوة عدد من الورقات العلمية والبحثية حول خطط دعم زراعة الأشجار الصحراوية للتنمية الصناعية وتفعيل القوانين واستحداث التشريعات التي تشجع على الاستثمار وتوطين محطات الطاقة الشمسية الاستثمارية بالبلديات

وقال مصدر بمنظمة الطّاقات المتجددة والبيئة ان هذا المشروع يستهدف انشاء

محطات الطاقة الشمسية بعدد 12 بلدية في ربوع ليبيا تتراوح القدرة الانتاجية لها من 100 الى 200 ميغاوات

مضيفا ان هذا المشروع ستكون بدايته في مدينة غدامس والمحطة الثانية سيتم تركيبها في مدينة أوجلة بقدرة 200 ميغاوات

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