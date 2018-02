«الشاطر» يتهم «الرئاسي» بسرقة الاتفاق السياسي

المتوسط:

اتهمَّ عضو المجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن الشاطر، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بـ سرقة الاتفاق السياسي من مجلسي النواب والأعلى للدولة.

وقال «الشاطر»، خلالَ تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنَّ المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني استحوذ على المشهد السياسي بأكمله، متساءلاً: «هل العيب في اللي جابوه.. افتونا في هذه الاحجية».

وأكمل «الشاطر»، التغريدة، قائلاً: « ماذا تسمي العاق لوالديه.. ناقص تربية هذا هو الجواب.. صحيح المجلس الرئاسي تنكَّر للجسمين اللذين ساهم في وجوده».

