أوجلة تستضيف ندوة حول دور الطاقة المتجددة والتنمية المكانية ومكافحة التصحر والهجرة

أخبار ليبيا 24 – خاص

انطلقت ببلدية اوجلة الندوة العلمية تحت عنوان ” دور الطاقة المتجددة والتنمية المكانية ومكافحة التصحر والهجرة ” والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، بحضور عمداء بلديات اوجلة واجخرة وجالو، بالإضافة إلى أعضاء من البرلمان عن الواحات و مدينة اوجلة

وتضمنت الندوة ورقات بحثية حول الطاقات المتجددة وكيفية الاستفادة منها في الحياة العملية و انشاء المشاريع البديلة التي تستفيد منها الدولة والتي تركز الحديث عنها انتاج الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية والتي تزخر بها مدينة اوجلة

استضافت الندوة 45 باحثا ومهتما بالطّاقات المتجددة من الباحثين والأساتذة بالكليات والجامعات الليبية وأعضاء وأصحاب هيئات وشركات متخصصة في مجال الطاقات المتجددة والبيئة.

وأكد الحضور على ضرورة الإستمرار في مثل هذه الندوات إلى أن يجرى تنفيذ مشروع الطّاقة الشّمسية بكافة مدن ليبيا وتسّجل مدينة أوجلة كمدينة ثانية بعد غدامس في تنفيذ هذا المشروع.

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