تمكنت قوات الجيش الليبي، من القبض على تقوم بالقبض على مصري وسوري منتميان لتنظيم داعش الإرهابي كانا يرتديان النقاب للاختباء من رجال الأمن.

وأوضح قوات الجيش، في تصريحات داخل مقطع الفيديو، أن الشخصين يعملان بمهنة سائق ومقيمان في ليبيا منذ 20 عامًا، مضيفًا أنه تم القبض عليهم وهم في طريقهم إلي إجدابيا قادمين من مدينة طبرق.

