اجتماع تنسيقي للجنة المصغرة الخاصة بمعالجة مشاكل الشركات التركية في ليبيا

على هامش مؤتمر التنمية و الأستثمار الذي بدأت فاعلياته في إسطنبول عقدت اللجنة الليبية التركية المشتركة المصغرة الخاصة ببحث وسائل معالجة الإشكاليات التي تعرضت لها الشركات التركية التي كانت تعمل في ليبيا اجتماعا نوقش فيه سبل التمهيد لعودتها وإستئناف اعمالها من جديد .

يشار إلى أن وزير الخارجية حكومة الوفاق محمد سيالة قد أفتتح أعمال المؤتمر رفقة وزير التخطيط الليبي و يهدف المؤتمر إلى استكشاف افاق جديدة للتنمية و اﻻستثمار في ليبيا ويركز على كيفية معالجة الأوضاع الناتجة عما تعرض له الجانبان الليبي والتركي من أضرار جراء توقف اعمال الشركات التركية في ليبيا .

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