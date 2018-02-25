هناكل إيه النهارده؟.. طريقة عمل الدجاج بالبصل المعسل

ما رأيك فى وجبة مكونة من الدجاج الممزوج فى التوابل مع صوص البصل المعسل وبجوارها شرائح الليمون الطازج وحبات الأرز الساخنة.. نعم مذاقها رائع للغاية، ومؤكد أنها ستنال إعجاب أطفالك، ويمكنك أيضا تحضيرها وقت العزومات والمناسبات العائلية، لا تقلقي لن تأخذ منك وقتا ومجهودا.. جربي اليوم الدجاج بالبصل المعسل.

تذكري غسل الفراخ جيدا بالماء في المرة الأولى ثم الملح وتركه بداخلها وخارجها دقائق، ثم غسلها من الملح ونقعها فى الماء والليمون دقائق أخرى وغسلها جيدا بالماء البارد.

المكونات

– دجاجة كاملة.

– كوب كبير بصل مطحون.

– كوب بقدونس مقطع.

– ملعقة كزبرة.

– 2 فص ثوم مفروم.

– كوب زيت زيتون.

– ملعقة ملح.

– ملعقة زنجبيل.

– ملعقة فلفل أسود.

طريقة العمل

– حمري البصل مع ملعقة زيت زيتون في وعاء.. قلبيه حتى يحمر لونه إلى الأصفر.

– ضعي الدجاجة مع البقدونس والكزبرة والثوم وكافة التوابل المتوفرة لديك.. ولا تنسي إضافة كوب ماء وتحريك الخليط كل دقيقة.

– اتركي الدجاجة على النار ساعتين مع تزويد المياه عند الحاجة إلى أن تطهى جيدا.

– أخرجي الدجاجة بعد مرور الوقت من الإناء وضعيها فى صينية مدهونة برشة زيت زيتون وضعيها فى الفرن حتى تحمر من كل الأجزاء.

– الخليط الموجود أمامك الآن في الإناء الأول.. ضعيه على النار حتى تجف المياه بأكملها.

التقديم

ضعي الدجاجة واسكبي من فوقها البصل المعسل، ويمكنك تزيينها بشرائح الليمون.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا