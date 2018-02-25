تنظيف الأواني بعد حرق الطعام بـ3 طرق بسيطة

عند الاستعداد إلى الزواج، نتجه إلى أكبر المتاجر والمحلات الخاصة بأدوات المطبخ لشراء العديد من الأوانى ومتعلقات الطبخ لكونها أساسيات لا غنى عنها، ونضع في عين الاعتبار عند الشراء ثلاثة أمور: صحية.. سهلة التنظيف.. تدوم لسنوات، لكننا نخشى مع كثرة الاستخدام أن تفقد هذه الصفات خاصة أن أن بداياتنا فى المطبخ ينتج عنها كوارث كثيرة منها حرق الطعام مرارا وتكرار.

سيدتي.. إذا كنت تخشين من عدم استمرارية الأوانى فترة طويلة مع الاستخدام وأن تفقد رونقها مع كثرة حرق الطعام بداخلها.. إليك طريقة صحية للغاية وسهلة التنظيف، سوف تساعدك في الحصول على أوانٍ نظيفة لامعة تدوم سنوات… اتبعي الخطوات بالصور.

الطريقة الأولى..

نقع الإناء

انقعي الإناء غير النظيف من أثر الطعام أو الحرق فى الماء، عن طريق ملئه بماء دافئ يغمر أطرافه.. نعم هذه الطريقة ستسهل تنظيفه.

وضع الصابون

ثقب الماء الدافئ، ووضع مزيج من أنواع الصابون فى الوعاء مع كوب صغير من الماء الدافئ ويجب أن تكون قطرات الصابون كثيرة حتى تحصلي على أوانٍ نظيفة.. واتركيه يوما أو أكثر من 4 ساعات.

فرشاة خشنة

استخدمى فى البداية فرشاة ناعمة بعد مرور الوقت لإزالة فضلات الطعام، ثم استخدمي فرشاة خشنة تساعدك فى غسل الإناء جيدا.

الطريقة الثانية..

الماء الدافئ

ملء الوعاء المحروق بالماء الدافئ.. تذكرى أن تغمر المياه الأطراف.

الخل

كوب من الخل ضعيه على الإناء المحروق، واغسلي به من خلال فرشاة أو ملعقة لإزالة طبقات الحرق، فالخل مادة حمضية قادرة على إذابة وتفتيت الدهون وطبقات الحروق مما يجعلها الخيار الأمثل لتنظيف الطعام المحترق.

الغليان

ضعي الوعاء ليغلي على النار وبه كوب الخل وكوب ماء، وتأكدى أنه غير مكشوف ليساعد الضغط على تفاعله جيدا، وانتظري حتى يصل إلى الغليان ثم انقليه إلى منطقة باردة.

صودا الخبز

اضيفي 2 ملعقة صودا خبز على الماء والخل لمدة 30 دقيقة، فعند وضع الصودا على الخل الساخن تتحول إلى منتج تنظيف قوي بشكل لا يصدق، كما عليك رش قليل من الصودا على الحواف والأطراف.

فرك الوعاء

بعد ترك الصودا على الإناء وبداخله 30 دقيقة، عليك فرك الوعاء بفرشاة إسفنجية لإزالة الفضلات، وحال عدم تنظيفه جيدا، ضعي قليلا من الصودا على قليل من الخل والماء الدافئ في كوب صغير وافركي به.

الطريقة الثالثة..

وضع وعاء فارغ على النار، بالنسبة للأوانى المصنوعة من المينا أو الفولاذ المقاوم للصدأ فقد يكون دخان الحرارة هو الحل الأفضل.. إذن ضعي الوعاء المحروق على الناء مع عدم إضافة ماء أو صابون أو أى مواد أخرى.

رفع الحرارة

ارفعي من درجة الحرارة حتى تصل إلى 100 مئوية أو أعلى، وعليك إسقاط كمية صغيرة من الماء البارد حتى يتبخر ويأثر إيجابيا على الطبقات المحروقة.

.

كوب ماء فاتر

اسكبي كوب ماء فاتر فى الوعاء بهدف تقشير الطعام المحترق لأن هذا يسهل إزالته.

إزالة الطعام المحترق

استخدمي شيئا معدنيا طويلا لإزالة الطعام المحترق وطبقات الحرق، والابتعاد إلى الوراء خطوات حتى لا تتأذى من البخار.. نعم افعلى هذا والوعاء على النار،اضغطي على ملعقة إلى الجانب أو الأسفل وأزيلي الطبقات وإذا كان فى حاجة إلى ماء ضيفي قليلا.. ثم اغسلي الوعاء بفرشاة إسفنجية.

توقفي عن الشعور بالحزن والقلق حال حرق الطعام، فهن فعلن هكذا أيضا خلال الفترة الأولى من الزواج، والطرق السابقة ستساعدانك على إزالة آثار الحرق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا