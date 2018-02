المتوسط:

يطلق المجلس البلدي صبراتة، حملة تشجير بالمنتزه البلدي بالتنسيق مع مكتب الخدمات الزراعية بالمدينة، غدًا الاثنين الساعة العاشرة صباحاً.

ودعا المجلس، في بيان تداولته وسائل الإعلام، اليوم الأحد، المواطنين الذين لديهم الرغبة في المساهمة والمشاركة في هذه الحملة، للحضور في الزمان والمكان المحددين سابقا.

