اليونايتد ترسو في ميناء بنغازي وتفرغ حمولتها من غاز الطهي بعد مغادرة المريفيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير مكتب الإعلام بشركة البريقة لتسويق النفط فتحي الهاشمي، إن ناقلة وقود الطيران مريفيا (MARVEA) غادت مساء أمس السبت، ميناء بنغازي البحري بعد إتمام عمليات التفريغ .

وأضاف الهاشمي في تصريح لـ “أخبار ليبيا 24″ أن الناقلة اليونايتد (GAZ UNITED) رست صباح اليوم الأحد، على منصة الرصيف البحري بميناء بنغازي، تحملُ بجعبتها ” 2749.951 ” طن متري من غاز الطهي ( L.P.G ) وقد شرعت بعمليات التفريغ وضخ المنتج على تمام الحادية عشر والنصف صباحا .

وتابع أن حاملة منتج البنزين (NORD GERANIUM) تنتظر خارج الرصيف وتحمل” 24310.745 ” طن متري أي ما يعادل ” 33012911 ” لتر من وقود البنزين.

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