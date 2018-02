«الضمان الاجتماعي بالمرج» يُطلق مبادرة لتشجيع الموظفين المتميزين

المتوسط:

تحت عنوان «شكرًا»، أطلق صندوق الضمان الاجتماعي بالمرج، مبادرة تكريمية لتكريم الفروع والإدارات والأقسام التابعة للصندوق، والمؤسسات ذات العلاقة بالشأن الاجتماعي.

وأشار مدير مكتب الخدمات الضمانية بالمرج محمد محمود الحواز، إن المبادرة تأتي ضمن بث ثقافة التكريم والتقدير للمخلصين في أعمالهم وتحفيز المستهدفين على التفاني في العمل، وكذلك العمل على خلق جسور من التواصل بين الإدارات العليا والسفلى بالصندوق.

ولفت «الحواز»، إلى أنّ هذه البادرة تهدف إلى توطيد العلاقات بين الموظفين ورسم صورة جيدة عن المؤسسة الاجتماعية.

