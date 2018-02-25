وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة تشرع في توزيع مركبات على الجهات الأمنية التابعة لها

باشرت وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة، أمس، في توزيع مركبات خاصة بمديريات الأمن، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات، عبد السلام البدري .

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة المؤقتة، حاتم العريبي، بأن المركبات الآلية التي تم توزيعها تشمل 25 مديرية أمن بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، من امساعد إلى سرت وحتى الكفرة، مرورا بمنطقة الواحات، مشيرا إلى أن هذه الدفعة تعتبر الأولى للعام الحالي.

وأضاف العريبي أن من بين الجهات الأمنية التي تم تسليمها السيارات إدارة المنافذ بوزارة الداخلية، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي بناء على تعليمات رئيس الوزراء، ووزير الداخلية المكلف عبدالله الثني، لتقديم الدعم لكل المديريات التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة.

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