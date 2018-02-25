الحركة الوطنية الشعبية تطالب بفتح تحقيق في محاولة اغتيال بشير صالح

أكد المتحدث الرسمي للحركة الوطنية الشعبية الليبية ،الأحد الحالة الصحية للدكتور بشير صالح بشير، عضو اللجنة التنفيذية للحركة و الرئيس السابق لمحفظة ليبيا أفريقيا ،لا تزال حرجة ولم تتجاوز مرحلة الخطر ،داعيا الله ان يمن عليه بالشفاء العاجل .

وقال المتحدث باسم الحركة في بيان توصلت بوابة افريقيا الاخبارية على نسخة منه ،إنه تأكد لدى الحركة ان محاولة الاغتيال الجبانة ليست لأسباب جنائية اجرامية عادية، بل هي عملية اغتيال ارهابية لدوافع غير جنائية ،مطالبا السلطات في حكومة جنوب افريقيا بضرورة الاسراع في فتح التحقيقات وكشف الجناة والجهات التي تقف وراءهم وتقديمهم للعدالة.

كما طالب البيان القوى الوطنية في ليبيا والمنظمات الوطنية الافريقية بالتضامن مع الحاج بشير صالح واسرته في هذه الظروف العصيبة وتحميل السلطات الحكومية هناك مسئولية امنهم وحمايتهم الشخصية.

و جدّدت الحركة تعهدها لجماهير الشعب الليبي باستمرارها في الكفاح من أجل استعادة الوطن ،مشيرة ان استهداف قياداتها بعمليات الاغتيال الجبانة وسياسة الترهيب لن تثنيها عن القيام بواجبها تجاه الوطن.

وكان البشير صالح بشير ،تعرض مساء يوم الجمعة ،لإطلاق نار فى أحد أحياء مدينة جوهانسبيرج ثاني أكبر مدن جمهورية جنوب أفريقيا ،في ما ذكرت مصادر مقربة من عائلته ،إن مسلحين فتحوا النار عليه قرب منزله و أصابوه بأعيرة نارية ولاذو بالفرار فيما قامت الشرطة بتطويق المكان .

وأضافت بأن بشير نُقل الى المستشفى بعد إصابته فى الحادث الذي لم تتضح ملابسته بعد عن ما إذا كان محاولة إغتيال لدوافع سياسية أو جريمة جنائية فى ظل إنتشار الجريمة المنظمة فى المدينة .

وأشارت ذات المصادر الى ان صالح أصيب بطلقتين واحدة فى الصدر والأخرى فى الجزء الاسفل من جسده ما دفع الاطباء الى إخضاعه الى عملية جراحية فور نقله الى المستشفى فى حالة مستقرة .

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