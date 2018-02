المتوسط:

نظم مجمع الرعاية الاجتماعية الشاملة بالمرج، حفل تكريم للقيادات الأمنية بالمدينة لجهودهم المتواصلة لدحض الجرائم بحضور عميد البلدية ووفد من أعيان المصلحة الوطنية بالمنطقة الغربية.

وتم كريم عدة شخصيات خلال الحفل على رأسهم مدير أمن المرج ورؤساء الأقسام بالمديرية ورئيس فرع جهاز المباحث الجنائية المرج، ومدير فرع الأمن المركزي المرج، ومدير مكتب جهاز المباحث العامة المرج.

كما شمل التكريم أيضًا المقدم المتقاعد السيد يوسف علي الحسنوني أحد عناصر قسم البحث الجنائي المرج سابقا وجاء ذلك بحسب ما صرح به المكتب الإعلامي لمديرية أمن المرج.

The post بحضور عميد البلدية.. «الرعاية الشاملة» تكرم مدير أمن المرج appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية