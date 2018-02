المتوسط:

التقى وزبر الداخلية المفوض لحكومة الوفاق الوطني العميد، عبد السلام عاشور، اليوم الأحد، بمكتبه بوزارة الداخلية بطرابلس، عميد بلدية ومدير أمن زلطن وأعيان عن المنطقة.

وأفاد المكتب الإعلامي الأمني، بأنّ الاجتماع ناقش الوضع الأمني بالمنطقة، بالإضافة إلى معالجة بعض الأمور ذات العلاقة.

