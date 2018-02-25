مفوضية الانتخابات : تواصل حملات التوعية في الخارج

أفادت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بأن أعداد المسجلين بالخارج بلغ حتى يوم أمس، أربعة آلاف، ومئتين وواحدا وأربعين مسجلا، وأن حملة التوعية الخاصة بهم متواصلة، وذلك بالتنسيق بين قسم العمليات الخارجية بالمفوضية، ومنسقي الانتخابات بالسفارات الليبية.

وأوضحت المفوضية القيام بتوزيع المطويات الخاصة بالتسجيل على الجاليات الليبية في كل من استراليا والأردن، مشيرة إلى أن منسق التوعية بالسفارة الليبية في المملكة الأردنية قام بحملة توعية للمرضى الليبيين داخل المستشفيات، لتوضيح وتسهيل المعلومات حول كيفية التسجيل.

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