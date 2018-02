بالصور.. الاتحاد الليبي للرماية يستعد للمشاركة في بطولة «محمد فكيني»

المتوسط:

عقد الاتحاد الليبي للرماية، اجتماعًا اليوم الأحد، مع مندوبي الأندية الليبية استعدادًا للمشاركة في بطولة “محمد فكيني ” الأولى للرماية.

وبحث الاجتماع الذي عقد بصالة اجتماعات نادي نجوم قرقارش بطرابلس، شروط المشاركة للأندية فيها واستعدادات الاتحاد لهذه البطولة.

ويشار إلى أنه سيشارك في هذه البطولة نادي «الرجبان، البلاغ، الوحدة، النصر بالزنتان، الخمس، نجوم قرقارش، الجزيرة بزوارة واليرموك بجنزور» .

وجدير بالذكر أن هذه البطولة ستقام بميدان الفروسية بطريق المطار بطرابلس خلال الفترة من ( 3 ) إلى ( 4 ) منشهر مارس القادم بمشاركة ثمانية أندية.

