صنع الله وسلامة يسلطان الضوء على التحديات التي تواجه قطاع النفط في ليبيا

ليبيا – إجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اليوم الأحد مع المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة في طرابلس.

سلامة إطلع خلال اللقاء بحسب تغريدة نشرتها البعثة الأممية على حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماع”تويتر”، على التحديات التي تواجه إنتاج النفط في ليبيا بما فيها المحافظة على أمن المؤسسة الوطنية للنفط والحقول النفطية في البلاد.

يشار إلى ان المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت أمس السبت حالة القوة القاهرة على حقل الفيل الذي تشغله شركة مليتة للنفط والغاز نتيجة تفاقم الوضع الأمني وقيام ما يعرف بحرس المنشآت النفطية فرع فزان بتهديد العاملين ودخول المكاتب الإدارية بالحقل بالإضافة للعبث بالأوراق الرسمية لإدارة الحقل و إطلاق الرصاص في الهواء.

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