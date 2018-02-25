تأجيل محاكمة خلية التجسس الليبية

218TV|رصد إخباري

أجلت المحكمة الليبية اليوم موعد محاكمة خلية التخابر مع حماس إلى تاريخ الـ21 من مارس المقبل وذلك لطلب شهادة مأمور الضبط.

ويمثل المتهمون الـ4 وهم: مروان الأشقر، براء الأشقر، مؤيد عابد، نصيب بشير أمام القضاء في محاكمة تتعلق بتهم المساس بالأمن القومي.

وأوضحت وثائق كانت قد نشرتها 218 في أواخر نوفمبر العام الماضي ، أن إدانات رسمية وجهها مكتب النائب العام في عدة جرائم جنائية متمثلة في انضمام المجموعة إلى تنظيم محظور قانونا وغير مرخص له بالعمل داخل الدولة الليبية وانضمامهم إلى ما يُسمّى بـ”حركة حماس” الفلسطينية”.

وتضمنت قائمة الإدانات المُوجهة إلى خلية التخابر قيامهم بإذاعة أسرار تتعلق بالدفاع عن البلاد، واستعمالهم وسائل تقنية بقصد الحصول على معلومات تهدد الأمن القومي، وحيازتهم لأسلحة نارية مخالفة لأحكام القانون، وتهريبهم أسلحة نارية خارج الدولة الليبية إلى قطاع غزة في فلسطين.

وأوردت الوثائق الأمنية الخاصة، أسماء المتهمين الباقين الفارين من العدالة والمحاكمة، وهم: أحمد مصطفي، وائل أبوسبتال، أحمد ابودقه، أحمد المشيطي، أحمد الحاسي، محمود شبراوي، أحمد شوبير، محمود الحلات، علام بلال.

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