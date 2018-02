في إطار التعاون بين مؤسسات الدولة، عقد اليوم، لقاءً تشاوريًا بين الأجهزة الأمنيه والقوات المسلحة، إذ حضر الاجتماع اللواء ونيس بو خمادة، والمقدم أشرف الفايدي.

وتطرّق «الاجتماع»، إلى عدة مَواضيع أمنية داخل مَدينة بنغازي، والتنسيق مع وحـــدة التحـــريات العـــامة في مايخص القضايا الأمنية داخل المدينة.

وفي نفس السياق، عقد رئيس وحـــدة التحـــريات العـــامة ورئيس شعبة التحقيق اجتماعًا آخر مع اللواء جمال الزهاوي في التنسيق الأمني والتعاون في حفظ الأمن داخل مدينة بنغازي.

The post لقاء تشاوري بين الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة بمشاركة «ونيس بو خمادة» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية