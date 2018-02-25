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وصول «2749.951» طن غاز طهي لميناء بنغازي

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، وصول الناقلة اليونايتد (GAZ UNITED، صباح اليوم الأحد، إلى الرصيف البحري بميناء بنغازي، محمله بـ” 2749.951 ” طن متري من غاز الطهي ( L.P.G ).

ومن جانبه، أوضح مدير مكتب الإعلام بشركة البريقة لتسويق النفط فتحي الهاشمي، أن الناقلة شرعت بعمليات التفريغ وضخ المنتج على تمام الحادية عشر والنصف صباح اليوم .

وأضاف “الهاشيم”، في تصريحات صحيفة، اليوم الأحد، أن ناقلة وقود الطيران مريفيا (MARVEA) غادرت مساء أمس السبت، ميناء بنغازي البحري بعد إتمام عمليات التفريغ .

وتابع أن حاملة منتج البنزين (NORD GERANIUM) تنتظر خارج الرصيف وتحمل” 24310.745 ” طن متري أي ما يعادل ” 33012911 ” لتر من وقود البنزين.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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