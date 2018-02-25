المتوسط:
أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، وصول الناقلة اليونايتد (GAZ UNITED، صباح اليوم الأحد، إلى الرصيف البحري بميناء بنغازي، محمله بـ” 2749.951 ” طن متري من غاز الطهي ( L.P.G ).
ومن جانبه، أوضح مدير مكتب الإعلام بشركة البريقة لتسويق النفط فتحي الهاشمي، أن الناقلة شرعت بعمليات التفريغ وضخ المنتج على تمام الحادية عشر والنصف صباح اليوم .
وأضاف “الهاشيم”، في تصريحات صحيفة، اليوم الأحد، أن ناقلة وقود الطيران مريفيا (MARVEA) غادرت مساء أمس السبت، ميناء بنغازي البحري بعد إتمام عمليات التفريغ .
وتابع أن حاملة منتج البنزين (NORD GERANIUM) تنتظر خارج الرصيف وتحمل” 24310.745 ” طن متري أي ما يعادل ” 33012911 ” لتر من وقود البنزين.
The post وصول «2749.951» طن غاز طهي لميناء بنغازي appeared first on صحيفة المتوسط.
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