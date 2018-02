«عاشور» يبحثُ مع قيادات «الأحوال المدنية» تذليل كافة العقبات أمام المواطنين

المتوسط:

اجتمع وزير الداخلية لحكومة الوفاق الوطني العميد، عبد السلام عاشور، اليوم الأحد، مع مصلحة الأحوال المدنية والإدارات والفروع التابعة لها, للوقوف على عمل المصلحة, وكيفية تقديم الخدمات للمواطنين وتذليل كافة الصعاب التي تُواجهها.

وأثناء الاجتماع، أكّد الوزير، أنَّ هذه المصلحة من المؤسسات الحيوية بالدولة، ونعولُ كثيرًا على أن تكون في المستوى المطلوب, وذلك من خلال تقديم الخدمات للمواطنين وتبسيطها وتسهيل الإجراءات الإدارية الخاصة بالرقم الوطني أو إصدار الوثائق الخاصة بالأحوال المدنية.

وأعرب عن أمله في الرقي بهذه المصلحة, وتسخير كافة موظفيها للقيام بالأعمال المنوطة بهم والعمل على إقامة دورات تدريبية لهم, وربط كافة الإدارات والفروع من أجل الرفع من مستوي الخدمات التي تقدمها مصلحة الأحوال المدنية، عبر منظومة إلكترونية من شأنها أن تُساهم في ربط المعلومات وسهولة التعامل معها, مثنيًا في الوقت ذاته على كافة العاملين بهذا القطاع الهام، من حيث حجم العمل واعتزازهم بهذه المهام الواقعة على عاتقهم.

