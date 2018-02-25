شركة الكهرباء تكشف عن تعرض أحد مسؤوليها لإعتداء مسلح بمنطقة الفرناج

ليبيا – كشفت الشركة العامة للكهرباء عن تعرض مساعد المدير التنفيذي لشؤون الخدمات المساندة لإعتداء مسلح من قبل مجهولين بمنطقة الفرناج يوم الجمعة الماضية في تمام الساعة 12:30 ظهراً وسرقة سيارته المملوكة للشركة.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء في بيان لها تلقت المرصد نسخة منه إلى أنه تم إبلاغ الجهات الأمنية بالحادثة على الفور واسترجاع السيارة.

إدارة الشركة توجهت بالشكر والتقدير لكافة الجهات الأمنية لتتبع السيارة وإسترجاعها خاصةً بالشكر العميد عبدالله الفيتوري والعقيد سالم عمر عويد من الإدارةا لعامة لحماية الطاقة الكهربائية ونور الدين النعاس القوة المساندة وملازم أول ماجد الوحيشي القوة العسكرية التابعين للكتيبة الثامنة المتمركزة في الوادي الحي.

كما وثمّنت الشركة جهود سيف ضوء من قوة القبض والتحري “اللجنة الأمنية المشتركة” وملازم أول علي عبد السلام المختش من كتيبة البركان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية