الرائد_أخبار المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة يبحث مع وزير الدولة لشؤون ال…

المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة يبحث مع وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين بحكومة الوفاق يوسف جلالة، الأحد، تنفيذ اتفاق عودة أهالي #تاورغاء.
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ٌقناة الرائد
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