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#الرائد_أخبار المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة يبحث مع وزير الدولة لشؤون ال…

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
ٌقناة الرائد
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد

#الرائد_أخبار

المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة يبحث مع وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين بحكومة الوفاق يوسف جلالة، الأحد، تنفيذ اتفاق عودة أهالي #تاورغاء.

#ليبيا

عن مصدر الخبر

ٌقناة الرائد

ٌقناة الرائد

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