الرائد_أخبار المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة يبحث مع وزير الدولة لشؤون ال…

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المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة يبحث مع وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين بحكومة الوفاق يوسف جلالة، الأحد، تنفيذ اتفاق عودة أهالي #تاورغاء.

#ليبيا