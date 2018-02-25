الخيالي يحذر من مخطط احتلال الجنوب الليبي

تتواصل بمدينة سبها الاشتباكات المسلحة بين عناصر اللواء السادس مشاة والكتائب المساندة لها، والمجموعات المسلحة الإرهابية المتحصنة بالمدينة.

وقال عميد بلدية سبها حامد الخيالي في تصريح خاص لبوابة أفريقيا الإخبارية، إن المجموعات المسلحة التي تشن هجوم على المدينة تتكون من عناصر المعارضة التشادية، ومن السوادن، وعددا من المرتزقة من دول أفريقية مختلفة، مشيرا إلى أن تلك المجموعات تسعى إلى تنفيذ مخطط يهدف إلى احتلال الجنوب الليبي ونهب ثرواته وخيراته.

وأضاف الخيالي، أن أهالي المدينة يعانون من نقص حاد في الوقود، والغاز، والسلع التموينية، وارتفاع أسعار المواد الأساسية، مطالبا الحكومات الليبية، والجهات المختصة بتحمل مسؤولياتها تجاه الجنوب الليبي ورفع المعاناة عن الأهالي.

وأوضح الخيالي، أن هناك مناطق في الجنوب الليبي أصبحت محتلة من قبل تلك المجموعات المسلحة الأفريقية، وأن هناك بعض المناطق الأخرى التي لا تزال تواجه بأبنائها العدو، مشيرا إلى أن عدد كبير من أهالي الجنوب نزحوا من مناطقهم إلى طرابلس، مختتم تصريحه قائلا إن ” الجنوب الليبي في خطر”.

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