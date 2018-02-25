دول الساحل الإفريقي: عدم استقرار الأمن في المنطقة مرتبط بأوضاع ليبيا

قال رئيس مجموعة منطقة الساحل ورئيس دولة النيجر محمد إيسوفو: إن عدم الاستقرار الحاصل في ليبيا، هو أساس التدهور الأمني الحاصل في دول الساحل الإفريقي.

وأضاف إيسوفو، أن المشاركين في المؤتمر الدولي لدول الساحل، تعهدوا بتقديم 414 مليون يورو لدعم قوة الأمن المشتركة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الليبية اليوم الأحد.

وبيّن إسوفو أن هدف دول منطقة الساحل مع شركائها هو إيجاد حلول دائمة لتمويل القوة المشتركة والتي أنشأتها الدول الخمس لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بالمنطقة.

وتضم منطقة الساحل الإفريقي دول، بوركينا فاسو وجمهورية مالي وموريتانيا وجمهورية النيجر و دولة تشاد،الحدوديتين مع ليبيا.

يُذكر أن المؤتمر الدولي لدول الساحل اختتم أعماله يوم الجمعة الماضية، وشارك فيه كل من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ودول منطقة الساحل، وعدد من دول الاتحاد الأوروبي.

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