ورشتي عمل حول تغطية الإعلام لقضايا لحقوق الإنسان بغريان

يستعد المركز الليبي لحرية الصحافة، لإطلاق ورشتي عمل حول “المعايير والأخلاقيات المهنية لتغطية انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا”، و”مٌناهضة خطاب الكراهية والتحريض”، وذلك ضمن برنامج ” التمكين الحقوقي للصحفيين ” خلال يومي 14- 15 مارس في طرابلس و 21-22 مارس في مدينة غريان.

ومن المقرر أن تتضمن محاور التدريب، شرح المبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان وفقاً للمواثيق الدولية، والقيم الصحفية المٌتصلة بالديمقراطية، والمبادئ التوجيهية لتغطية الأحداث الإرهابية، إضافة إلى خطاب الكراهية والتحريض في وسائل الإعلام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية