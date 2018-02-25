صحة المؤقتة تبحث آلية عمل المستشفيات خلال 2018

التقى وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة والمكلف بمهام الوزارة سعد عقوب، اليوم الأحد، مع مدراء الإدارات لمتابعة الأوضاع الصحية بالقطاع.

وأكد عقوب خلال اللقاء الذي عقد بمقر ديوان الوزارة في مدينة البيضاء، على أهمية العمل بروح الفريق الواحد ووضع الخطط والأسس لنجاح عمل الوزارة، ضمن رؤيا صحية جديدة، مبنية على الشفافية والوضوح، بعيدة عن أي ترهل أو فساد، والحفاظ على مقدرات الوزارة ،التي هي مقدرات الشعب الليبي.

وتم خلال اللقاء استعراض آلية عمل المستشفيات وإدارات الخدمات الصحية بالبلديات وتحديد دور المستشفيات الميدانية الموردة من قبل وزارة الصحة المؤقتة خلال عامي (2016_2017 ) والموزعة علي أربعة مناطق الصحية في ( بنينا – ورشفانة -اوباري -المخيلي ) والاطلاع علي تأدية مهامها ومتابعة المخصصات المالية المصروفة والممنوحة لها.

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