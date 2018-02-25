أوحيدة يحذر من الغزو الداعشي للجنوب الليبي

حذر عضو مجلس النواب مصباح أوحيدة مما وصفه بالـ “غزو التنظيمي لداعش، والقاعدة” باتجاه الجنوب الليبي في ظل حالة الانقسام السياسي في البلاد.

وأوضح أوحيدة في تصريحات صحافية، أن الجماعات الإرهابية أصبحت تسرح وتتمدد في الجنوب الليبي، بالإضافة لمجموعات المعارضة الأفريقية من دول الجوار تشاد والسودان، مؤكدا أن الغياب غير المبرر للدولة، تسبب في تردي الأوضاع الأمنية والمعيشية في الجنوب، قائلا ” لا أحد يلتفِت إلى الجنوب، إلا في حال وجود خلل في مصادر النفط والمياه”، بحسب تعبيره.

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