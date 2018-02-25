السويحلي يحقق فوزا صعبا على الشط

حقق السويحلي فوزا صعبا على ضيفه الشط، بهدف دون رد، امس السبت، على ملعب الأكاديمية بجنزور لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثالثة للدوري الليبي.

وبهذا الفوز أضاف السويحلي 3 نقاط ليصبح رصيده 16 نقطة، في المركز الثاني، فيما واصل الشط نتائجه المخيبة، بخسارته الثانية على التوالي، ليبقى برصيد 5 نقاط في المركز الخامس.

هدف السويحلي الوحيد جاء في الدقيقة 35 من الشوط الأول، عن طريق عبد الرحمن بو سنينة. وشهد اللقاء خروج مهاجم السويحلي محمد الغويل بالبطاقة الحمراء، في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني.

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