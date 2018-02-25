الحرس البلدي بطرابلس يضبط أدوية منتهية الصلاحية

أقفل أفراد الحرس البلدي، الأحد، أثناء جولاته التفتيشية، شركات أدوية، ومخابز، ومحال للمواد الغذائية في بلديات أبوسليم، وسوق الجمعة، وطرابلس المركز؛ لمخالفتها للشروط القانونية والصحية.

وقال مدير مكتب الإعلام بالحرس البلدي يوسف القيلوشي، في تصريح للرائد، إن 90% من المخابز أقفلت؛ لمخالفتها للموصفات الصحية، وعدم امتلاكها تراخيص لمزاولة النشاط.

وأشار القيلوشي إلى أن عناصر الحرس البلدي ضبطوا عدة مخالفات على شركات أدوية؛ لعرضها أدوية منتهية الصلاحية، ولعدم امتلاكها تراخيص، وعملها دون تصريح مزاولة من الجهات المختصة، وممارسة التجار لنشاطات غير مخولين صحيا بأدائها، وفق قوله.

يُذكر أن جهاز الحرس البلدي يقوم بجولات تفتيش يومية على المحال التجارية في عدد من البلديات؛ لضبط المخالفات التي لا تنطبق مع اللوائح القانونية والصحية في ليبيا.

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