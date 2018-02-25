الجمالي: الانتخابات ستنهي مخاض الثورة الليبية

أكد مبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا، صلاح الدين الجمالي أن صناديق الاقتراع والخوض في انتخابات نزيهة هو الطريق الوحيد أمام الليبيين لتحقيق الإستقرار الداخلي والخارجي، مُشيراً إلى أن التفاؤل الذي أقبل به الليبيين على سجلّات الناخبين أكد أن ليبيا تتقدم نحو تحقيق الاستقرار الداخلي بخطوات ثابتة رغماً عن العابثين.

وشدد الجمالي خلال حديثه لـ218 أنه على الليبيين إنهاء مرحلة مخاض الثورة بإجراء انتخابات شفافة ونزيهة يقولون من خلالها كلمتهم ويحددون مصيرهم.

وقال مبعوث الجامعة العربية أنه لا يعوّل على أي من التقارير الأمريكية حول ليبيا، موضّحاً أن المعلومات الصادرة عن دول الغرب يجب أن تُدرس وأن لا يتم تصديقها بدون تفكير.

وحول دور المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة أكد الجمالي أن الجامعة العربية على اتصال مستمر مع سلامة لبحث مستجدات الملف الليبي وتأثيره على دول المنطقة.

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