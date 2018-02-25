احباط محاولة تهريب عملة بمطار بنينا الدولي

تمكن أفراد وحدة التحريات بمركز شرطة مطار بنينا الدولي اليوم الأحد من القبض على أحد مهربي العملة الصعبة إلى خارج ليبيا .

وقال مصدر أمني بالمطار إن عناصر وحدة التحريات بمركز المطار ألقت القبض على المهرب الذي كان بحوزته 564.085 يورو كان متوجهاً بها إلى مدينة إسطنبول التركية ،مشيرا أنه تم اعتقال المعني وتحويله إلى وحده التحقيق لاستكمال الإجراءات الأمنية بالخصوص .

وكانت وحدة التحريات بمركز شرطة مطار بنينا الدولي تمكنت من القبض على شخص في الحادي عشر من فبراير الجاري وكان يحمل معه 2000 دولار و900 ألف يورو وسبيكة من الذهب و 17 كرت فيزا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية