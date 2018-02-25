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النزال مدربا للأنوار

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

كلفت إدارة نادي الأنوار، علي النزال، بمهمة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد اعتذار المدرب التونسي محمد رزقي، يوم الجمعة، عن عدم إكمال مهمته مع الفريق.
وخسر الأنوار خلال الجولتين الأخيرتين من الدوري الممتاز، أمام التعاون ودارنس. ويحتل الأنوار المركز الرابع في المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة من 9 مباريات.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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