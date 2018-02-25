"بازنكة": الأزمات الاقتصادية والسياسية تهدد الجنوب

أكد أحد نشطاء قبيلة التبو إسماعيل بازنكة، من خطورة غياب الدولة، وانعكاسه على الجنوب الليبي ،مؤكدا في تصريحات صحافية، أن الجنوب يعاني من أزمات اقتصادية وسياسية منذ سنوات، مما ينعكس على الأوضاع المعيشية للقبائل، قائلا “إن ضعاف النفوس يتوجهون إلى طرق غير مشروعة لتأمين مصادر دخلهم، ومنها الحرابة والسرقة، التي تنتهي غالباً بقتل الضحية… وهذه الاعتداءات تدفع أسرة المجني عليه للقصاص بأنفسهم، مستغلين غياب أجهزة الدولة… فيبدأ مسلسل الثأر”.

وكانت قبيلتا التبو والزوي ،اتفقتا، على تشكيل لجنة عليا للسلام والمصالحة في الكفرة في غضون شهر، ابتداءً من أمس، على أن تكون جميع المكونات الاجتماعية في المنطقة ممثلة بها، ولفتتا إلى أن اختيار الممثلين سيتم عبر عملية تشاورية وبطريقة تتسم بالشفافية.

ودعا المشاركون في توقيع الاتفاق إلى إنشاء قوة أمنية محايدة في الكفرة لحماية المؤسسات، كما طالبوا بتوفير الخدمات الاجتماعية ومشاريع التنمية للمنطقة، مشيرين إلى أن منطقة الكفرة، عانت لسنوات من التهميش السياسي والاقتصادي، فضلاً عن النزاعات المتكررة بين القبيلتين، ما تسبب في وقوع قتلى وجرحى، وتضرر في ممتلكاتهما.

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