بالفيديو.. الخيالي: مرتزقة أفارقة احتلوا مطار سبها وجنوب المدينة

ليبيا – أكد عميد بلدية سبها حامد الخيالي على أنهم يتعرضون منذ 5 أيام لهجوم يستهدف المقرات العسكرية للجيش الليبي ، مبيناً بأنه لا يتحدث عن جيش الشرق ولا الغرب بل مقرات جيش ليبيا من قبل قوات أجنبية.

الخيالي كشف في تصريح لقناة ليبيا تابعته صحيفة المرصد بأن مطار سبها تم احتلاله من قبل مجموعة مسلحة ليس لها أي علاقة أو صلة بليبيا ، مضيفاً أن شهود عيان قالو بأن هذه القوة تحمل أعلام دول افريقية وهم مسلحون بأسلحة ثقيلة وخفيفة ومتوسطة.

وبخصوص احتلال هذه المجموعات الاجنبية لمناطق جنوب سبها قال :” هذا يسئل عليه جميع الليبيين الجنوب نصفه محتل وبعض المناطق جنوب سبها محتلة من اجانب غير ليبيين من السودان وتشاد وبعض الدول الاخرى وأن الليبيين يجب أن يعرفوا أن هذه المناطق محتلة وأن ما يقوم به هؤلاء المسلحون تعدى على المناطق الليبية لمذا الجيش الليبي ساكت؟ “.

وقال عميد بلدية سبها بأن هناك بعض الليبيين الاحرار موجودين في القلعة يحاولون صد هذا الهجوم وهم رجال الجيش الليبي وبعض المدنيين الخيرين هم مستمرين في دفاع مستميت على قلعة مدينة سبها.

وأوضح الخيالي في ختام مداخلته بأن القوة المهاجمة لا تتبع طرف معين وأنهم مجموعة مرتزقة من السودان وتشاد تكاثفوا مع بعضهم وأصبح هدفهم السيطرة على جنوب ليبيا ، كاشفاً على أنهم اليوم أجلوا بعض العائلات من مناطق الاشتباكات وهم الان مهجرين وتم نقلهم الى مدارس المدينة لتأمينهم وحمايتهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية