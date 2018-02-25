قبيلة الفوايد والدرسه تجدد دعمها لمجلس النواب والقيادة العامة

القبة 25 فبراير 2018 (وال) – التقى فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى وفدا من قبيلة الفوايد بمقر إقامته بمدينة القبة .

وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبد الكريم المريمي إن فخامته ناقش خلال اللقاء عدة موضوعات تتعلق بأخر المستجدات في الشأن السياسي والاقتصادي والأمني في البلاد .

وأكد وفد قبيلة الفوايد – بحسب المريمي – دعمه ومساندته لمجلس النواب برئاسة المستشار عقيلة صالح عيسى وهو الجهة الشرعية التي انتخبها الشعب الليبي وكذلك دعمهم للقيادة العامة بقيادة القائد العام المشير خليفة أبو القاسم حفتر .

وفي ذات السياق، التقى فخامة المستشار عقيلة صالح عددا من أعضاء المجلس الأعلى الاجتماعي لقبيلة الدرسه.

وأوضح المريمي أن الوفد قدم شرحاً وافياً للمستشار عقيلة صالح بشأن التعريف بالمجلس الاجتماعي لقبيلة الدرسه من حيث تكوينه ومهامه.

وأكد المجلس الأعلى الاجتماعي لقبيلة الدرسه لفخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح عيسى خلال هذا اللقاء دعم ومساندة قبيلة الدرسه لمجلس النواب برئاسة المستشار عقيلة صالح عيسى ويباركون كل الخطوات والقرارات الوطنية التي اتخذها مجلس النواب خدمة للصالح العام وكذلك للقوات المسلحة بقيادة القائد العام المشير خليفة أبو القاسم حفتر .

وقدم الوفد الاجتماعي للدرسه التهنئة والتحية على الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة العربية الليبية فى حربه على الإرهاب في بنغازي وفي كل المحاور الأخرى في كل أنحاء ليبيا. (وال – القبة) ع م

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